В результате израильских ударов по сектору Газа погибло более 150 человек

В результате израильских ударов по сектору Газа в воскресенье, 18 мая, погибло не менее 151 человека. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, большинство жертв — 70 человек — погибли в результате бомбардировок города Газа и северных районов палестинского анклава. Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит операцию «Колесницы Гидеона». Он отметил, что наземные силы продвигаются в глубину сектора Газа, нанося «точечные удары по структурам ХАМАС и занимая ключевые позиции». Гендельман также добавил, что «за последнюю неделю авиация поразила сотни целей, уничтожив склады, туннели, позиции ракет и террористов» на территории анклава.