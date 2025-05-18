«Колесница Гедеона»: Израиль объявил о начале новой наземной операции в Газе
Израиль развернул широкомасштабную наземную операцию в Газе
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Армия Израиля перешла к активным наземным действиям в секторе Газа, начав широкомасштабную операцию, цель которой — окончательно разгромить палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба ВC страны.
Согласно официальному заявлению, в рамках операции «Колесницы Гедеона» израильские войска (ЦАХАЛ), подчинённые Южному командованию и состоящие из кадровых военнослужащих и резервистов, начали масштабное наземное наступление в северной и южной частях сектора Газа.
Ранее сообщалось, что в секторе Газа обнаружено тело одного из лидеров радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара. По сообщениям СМИ, оно находилось в одном из подземных туннелей на юге региона.