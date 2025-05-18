«Колесница Гедеона»: Израиль объявил о начале новой наземной операции в Газе

Армия Израиля перешла к активным наземным действиям в секторе Газа, начав широкомасштабную операцию, цель которой — окончательно разгромить палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба ВC страны.

Согласно официальному заявлению, в рамках операции «Колесницы Гедеона» израильские войска (ЦАХАЛ), подчинённые Южному командованию и состоящие из кадровых военнослужащих и резервистов, начали масштабное наземное наступление в северной и южной частях сектора Газа.