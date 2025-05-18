В туннелях на юге Газы обнаружено тело одного из лидеров ХАМАС
Al Hadath: Тело одного из лидеров ХАМАС Мухаммеда Синвара обнаружили на юге Газы
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В секторе Газа обнаружено тело одного из лидеров радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара. По сообщениям телеканала Al Hadath, оно находилось в одном из подземных туннелей на юге региона.
Согласно информации, полученной из источников телеканала, в тоннеле под Хан-Юнисом были обнаружены тела минимум десяти боевиков, а также брата Яхьи Синвара, бывшего главы политбюро ХАМАС. Движение пока не предоставило комментариев по этому поводу.
Ранее ХАМАС выдвинул предложение о пятилетнем перемирии в Газе, однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался его принять. В дополнение к этому представители ХАМАС выразили готовность начать диалог по освобождению израильских заложников в обмен на прекращение военных действий в секторе Газа.