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Регион
18 мая, 07:22

В туннелях на юге Газы обнаружено тело одного из лидеров ХАМАС

Al Hadath: Тело одного из лидеров ХАМАС Мухаммеда Синвара обнаружили на юге Газы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

В секторе Газа обнаружено тело одного из лидеров радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара. По сообщениям телеканала Al Hadath, оно находилось в одном из подземных туннелей на юге региона.

Согласно информации, полученной из источников телеканала, в тоннеле под Хан-Юнисом были обнаружены тела минимум десяти боевиков, а также брата Яхьи Синвара, бывшего главы политбюро ХАМАС. Движение пока не предоставило комментариев по этому поводу.

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Ранее ХАМАС выдвинул предложение о пятилетнем перемирии в Газе, однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался его принять. В дополнение к этому представители ХАМАС выразили готовность начать диалог по освобождению израильских заложников в обмен на прекращение военных действий в секторе Газа.

Мария Любицкая
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