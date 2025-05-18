В туннелях на юге Газы обнаружено тело одного из лидеров ХАМАС

В секторе Газа обнаружено тело одного из лидеров радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара. По сообщениям телеканала Al Hadath, оно находилось в одном из подземных туннелей на юге региона.

Согласно информации, полученной из источников телеканала, в тоннеле под Хан-Юнисом были обнаружены тела минимум десяти боевиков, а также брата Яхьи Синвара, бывшего главы политбюро ХАМАС. Движение пока не предоставило комментариев по этому поводу.