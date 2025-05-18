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Регион
18 мая, 04:34

СМИ назвали ещё одну причину нападения ХАМАС на Израиль

WSJ: ХАМАС атаковал Израиль для срыва их сближения с Саудовской Аравией

Хамас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Хамас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года было направлено на срыв нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

На заседании руководства ХАМАС незадолго до атаки бывший глава политбюро движения Яхья Синвар заявил, что сближение Израиля и Саудовской Аравии достигло значительного прогресса. Он предупредил, что заключение соглашения между этими странами могло бы побудить другие арабские и исламские государства последовать их примеру, что, по его мнению, отвлекло бы внимание от палестинского вопроса.

Синвар призвал к «чрезвычайным действиям», способным вызвать «стратегический сдвиг» в регионе. Атака 7 октября, по-видимому, стала частью этого плана.

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Ранее ХАМАС выдвинул предложение о пятилетнем перемирии в Газе, однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался его принять. В дополнение к этому представители ХАМАС выразили готовность начать диалог по освобождению израильских заложников в обмен на прекращение военных действий в секторе Газа. Среди основных условий были названы полное прекращение конфликта, вывод израильских войск из региона, начало обширного восстановления разрушенной инфраструктуры и снятие многолетней блокады анклава.

Артём Гапоненко
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