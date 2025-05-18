СМИ назвали ещё одну причину нападения ХАМАС на Израиль

Нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года было направлено на срыв нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

На заседании руководства ХАМАС незадолго до атаки бывший глава политбюро движения Яхья Синвар заявил, что сближение Израиля и Саудовской Аравии достигло значительного прогресса. Он предупредил, что заключение соглашения между этими странами могло бы побудить другие арабские и исламские государства последовать их примеру, что, по его мнению, отвлекло бы внимание от палестинского вопроса.