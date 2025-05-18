Минздрав Газы сообщил о 96 жертвах из-за утренних израильских ударов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChameleonsEye
В результате израильских ударов по сектору Газа утром 18 мая погибли не менее 96 человек. Об этом сообщил Минздрав анклава.
«С утра сегодняшнего дня в больницы, по первоначальной информации, поступили 96 погибших и более 140 пострадавших», — сказано в сообщении министерства.
В настоящее время медицинские и спасательные службы испытывают трудности с доступом к пострадавшим, которые остаются под завалами или на улицах, нуждаясь в срочной помощи.
Ранее сообщалось, что в секторе Газа обнаружено тело одного из лидеров радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара. По сообщениям СМИ, оно находилось в одном из подземных туннелей на юге региона.