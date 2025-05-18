Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 10:57

Минздрав Газы сообщил о 96 жертвах из-за утренних израильских ударов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChameleonsEye

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChameleonsEye

В результате израильских ударов по сектору Газа утром 18 мая погибли не менее 96 человек. Об этом сообщил Минздрав анклава.

«С утра сегодняшнего дня в больницы, по первоначальной информации, поступили 96 погибших и более 140 пострадавших», — сказано в сообщении министерства.

В настоящее время медицинские и спасательные службы испытывают трудности с доступом к пострадавшим, которые остаются под завалами или на улицах, нуждаясь в срочной помощи.

СМИ назвали ещё одну причину нападения ХАМАС на Израиль
СМИ назвали ещё одну причину нападения ХАМАС на Израиль

Ранее сообщалось, что в секторе Газа обнаружено тело одного из лидеров радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара. По сообщениям СМИ, оно находилось в одном из подземных туннелей на юге региона.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar