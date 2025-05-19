Армия Израиля начала снос больницы под артиллерийским огнём в Газе

Израильская армия приступила к сносу Индонезийской больницы, расположенной в северной части сектора Газа. По данным телеканала Al Jazeera, в здании остаются заблокированными не менее 55 человек — 43 пациента и 12 сотрудников медперсонала.

Снос сопровождается применением тяжёлой инженерной техники: бульдозеры Армии обороны Израиля разрушили ворота и северную стену здания. В районе медицинского учреждения слышна стрельба, работают артиллерийские расчёты. В частности, сообщается о прицельном огне по отделению реанимации.

Согласно информации Министерства здравоохранения сектора Газа, Индонезийская больница была последним функционирующим медучреждением на севере анклава. Она обслуживала более 400 тысяч жителей таких населённых пунктов, как Джабалия, Бейт-Лахия и Бейт-Ханун.

Боевые действия в Газе были возобновлены 18 марта, когда Израиль нанёс серию массированных ударов по палестинской территории, нарушив режим прекращения огня, действовавший с января. С тех пор гуманитарная ситуация в регионе стремительно ухудшается.