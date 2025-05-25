Израиль установил контроль над большей частью Газы

Израильская армия, по информации пресс-службы властей сектора Газа, установила контроль над 77% общей площади анклава в рамках операции «Колесницы Гидеона». Согласно заявлению, контроль над территорией осуществляется как через прямые наземные вторжения и размещение оккупационных сил в жилых и гражданских районах, так и через интенсивный огневой контроль.

«Израильская оккупационная армия фактически установила контроль над 77% общей площади сектора Газа <...> или путём интенсивного огневого контроля, который не позволяет палестинцам добраться до своих домов, земли и имущества, или посредством несправедливой политики принудительного выселения, которая вынуждает десятки тысяч мирных жителей неоднократно бежать под угрозой обстрелов, убийств и истребления», — указано в пресс-службе.