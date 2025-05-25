Израиль может остаться без Западных союзников из-за операции в Газе
Axios: От Израиля начали отворачиваться западные союзники из-за операции в Газе
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Западные страны начинают отворачиваться от Израиля из-за операции в секторе Газа и сложностей с поставкой гуманитарной помощи. Изоляция страны уже начинает выходить за рамки простой риторики. Об этом пишут на портале Axios.
«Многие ближайшие международные союзники Израиля открыто выступили против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за его непрекращающихся ударов по Газе и блокирования крайне необходимых поставок гуманитарной помощи», — указано в статье.
Ранее в США предложили ударить по сектору Газа ядерным оружием. Поводом для столь резких заявлений послужил инцидент со стрельбой возле еврейского музея в Вашингтоне, унесший жизни сотрудников израильского посольства.