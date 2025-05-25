Израиль может остаться без Западных союзников из-за операции в Газе

Западные страны начинают отворачиваться от Израиля из-за операции в секторе Газа и сложностей с поставкой гуманитарной помощи. Изоляция страны уже начинает выходить за рамки простой риторики. Об этом пишут на портале Axios.

«Многие ближайшие международные союзники Израиля открыто выступили против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за его непрекращающихся ударов по Газе и блокирования крайне необходимых поставок гуманитарной помощи», — указано в статье.