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23 мая, 23:27

Эрдоган обсудил с Испанией мир на Украине и в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара активно работает над прекращением конфликта между Россией и Украиной. Встречаясь в Стамбуле с премьер-министром Испании Педро Санчесом, он подчеркнул, что обмен пленными между сторонами конфликта, обсуждавшийся на переговорах в Турции, способствует укреплению доверия и создаёт основу для мирного урегулирования.

Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, Эрдоган высоко оценил принципиальную позицию Испании по конфликту в Газе, осудив действия Израиля. Он отметил, что Турция сосредоточена на доставке гуманитарной помощи в Газу и считает, что прекращение угнетения в Палестине возможно благодаря совместным усилиям ряда стран.

Эрдоган также затронул тему евроинтеграции, заявив, что Турция остаётся приверженной цели вступления в Евросоюз и ожидает от Брюсселя конкретных шагов в этом направлении. В контексте двусторонних отношений с Испанией он акцентировал внимание на дальнейшем развитии сотрудничества, особенно в сферах оборонной промышленности и транспорта.

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Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной. Процесс, который может занять несколько дней, планируется провести в несколько этапов с 23 по 25 мая. Российские СМИ сообщили подробности о том, какие военные вернутся в Россию и на Украину в рамках этого обмена. Москва также освободила из плена ВСУ 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, включая жителей Курской области, захваченных украинскими войсками.

Анастасия Никонорова
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