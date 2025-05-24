Эрдоган обсудил с Испанией мир на Украине и в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара активно работает над прекращением конфликта между Россией и Украиной. Встречаясь в Стамбуле с премьер-министром Испании Педро Санчесом, он подчеркнул, что обмен пленными между сторонами конфликта, обсуждавшийся на переговорах в Турции, способствует укреплению доверия и создаёт основу для мирного урегулирования.



Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, Эрдоган высоко оценил принципиальную позицию Испании по конфликту в Газе, осудив действия Израиля. Он отметил, что Турция сосредоточена на доставке гуманитарной помощи в Газу и считает, что прекращение угнетения в Палестине возможно благодаря совместным усилиям ряда стран.