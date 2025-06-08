Боевые корабли и БПЛА: Израиль перекрыл яхте с Тунберг и актёром «Игры престолов» путь в Газу

Израиль не станет спокойно смотреть на попытку парусной яхты «Мадлин» (Madleen), на котором находятся 12 пропалестинских активистов и шведская экозащитница Грета Тунберг, пришвартоваться у берегов сектора Газа. Министр обороны Исраэль Кац отдал военным приказ принять все необходимые меры, чтобы помешать «Флотилии свободы».

«Я дал указание Армии обороны Израиля предотвратить подход флотилии ненависти «Мадлин» к берегам Газы и принять для этого все необходимые меры. Антисемитке Грете и её друзьям — пропагандистам ХАМАС я говорю ясно: «Вам следует повернуть назад, потому что вы не доберётесь до Газы», — уточнил Кац в соцсети Х.

По его словам, израильские военные и впредь будут жёстко пресекать все попытки прорвать блокаду сектора Газы и оказать «террористам» посильную гуманитарную помощь.

Тем временем активистка Ясмин Аджар, находящаяся вместе с Гретой Тунберг на борту судна Madleen, заявила катарскому каналу «Аль-Араби», что Израиль направил в их сторону три военных корабля. По ее словам, парусник находится примерно в 250 километрах от сектора Газа. При этом над их головами на большой высоте кружат израильские беспилотники.