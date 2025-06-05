Грету Тунберг и Давоса из «Игры престолов» отказались пускать в сектор Газа
JP: Израиль не позволит судну «Мадлен» с Гретой Тунберг на борту попасть в Газу
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Израиль не позволит гуманитарному судну «Мадлен», на борту которого находится шведская экоактивистка Грета Тунберг, попасть в сектор Газа. Об этом сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленный источник в израильской армии.
«ЦАХАЛ решил, что судно «Мадлен», которое следует в Газу с 12 пропалестинскими активистами на борту, включая экоактивистку Грету Тунберг, не получит разрешение приблизиться или причалить к сектору Газа», — говорится в материале.
Парусник «Мадлен» принадлежит «Флотилии свободы», его прибытие ожидается примерно через неделю. Таким образом группа активистов собирается «прорвать блокаду» и доставить жителям гуманитарную помощь. Однако Израиль решил не пускать судно. В газете отметили, что если бы паруснику разрешили причалить, то экипаж оказался бы «заперт» в Газе.
Напомним, что «Мадлен» вышла в море с Сицилии 1 июня, чтобы передать нуждающимся в Газе гуманитарную помощь в виде детского питания, подгузников, муки, риса, средств гигиены, медицинского оборудования и фильтров для воды. Помимо Греты Тунберг на борту находится и актёр Лиам Каннингэм, сыгравший роль Давоса Сиворта в сериале «Игра Престолов».