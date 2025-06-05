Грету Тунберг и Давоса из «Игры престолов» отказались пускать в сектор Газа

Израиль не позволит гуманитарному судну «Мадлен», на борту которого находится шведская экоактивистка Грета Тунберг, попасть в сектор Газа. Об этом сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленный источник в израильской армии.

«ЦАХАЛ решил, что судно «Мадлен», которое следует в Газу с 12 пропалестинскими активистами на борту, включая экоактивистку Грету Тунберг, не получит разрешение приблизиться или причалить к сектору Газа», — говорится в материале.

Парусник «Мадлен» принадлежит «Флотилии свободы», его прибытие ожидается примерно через неделю. Таким образом группа активистов собирается «прорвать блокаду» и доставить жителям гуманитарную помощь. Однако Израиль решил не пускать судно. В газете отметили, что если бы паруснику разрешили причалить, то экипаж оказался бы «заперт» в Газе.