На судне, везущем Грету Тунберг в сектор Газа, объявили тревогу

Судно Madleen, на котором находится шведская экоактивистка Грета Тунберг, столкнулось с нападением в международных водах по пути в сектор Газа. Об этом сообщила коалиция «Флотилия свободы».

«В настоящее время Madleen подвергается нападению в международных водах», — уточнили в организации.

По информации коалиции, над судном кружили дроны, которые распыляли белое раздражающее вещество. Агентство Reuters сообщило, что израильские военнослужащие поднялись на борт Madleen, связь с судном потеряна. Министерство иностранных дел Израиля в социальной сети X заявило, что военно-морские силы страны отдали судну приказ изменить курс.