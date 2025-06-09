На судне, везущем Грету Тунберг в сектор Газа, объявили тревогу
Reuters: Военные Израиля поднялись на борт судна, на котором шла Тунберг
Грета Тунберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liv Oeian
Судно Madleen, на котором находится шведская экоактивистка Грета Тунберг, столкнулось с нападением в международных водах по пути в сектор Газа. Об этом сообщила коалиция «Флотилия свободы».
«В настоящее время Madleen подвергается нападению в международных водах», — уточнили в организации.
По информации коалиции, над судном кружили дроны, которые распыляли белое раздражающее вещество. Агентство Reuters сообщило, что израильские военнослужащие поднялись на борт Madleen, связь с судном потеряна. Министерство иностранных дел Израиля в социальной сети X заявило, что военно-морские силы страны отдали судну приказ изменить курс.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал команду своим военнослужащим предпринять все необходимые меры, чтобы остановить приближение Madleen к берегам сектора Газа. Напомним, 1 июня судно покинуло сицилийский порт с целью доставить гуманитарную помощь нуждающимся в Газе. На борту находится экоактивистка Грета Тунберг, а также актёр Лиам Каннингэм, известный по роли Давоса Сиворта в сериале «Игра престолов».