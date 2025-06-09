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Регион
9 июня, 03:12

Израиль назвал перехваченный корабль с Тунберг селфи-яхтой знаменитостей

Экоактивистка Грета Тунберг. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gretathunberg

Экоактивистка Грета Тунберг. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gretathunberg

МИД Израиля назвал перехваченное на пути в сектор Газа судно с Гретой Тунберг селфи-яхтой знаменитостей. Экоактивистка пыталась создать «медиа-провокацию», указал израильский МИД в соцсети X.

Министерство подчеркнуло, что Тунберг и остальные пассажиры привезли в Газу «менее одного грузовика с гуманитарной помощью». За последние две недели в регион из Израиля заехало более 1200 таких машин. Ведомство сделало вывод, что активистка стремилась лишь привлечь внимание общественности.

В МИД добавили, что существуют другие пути для доставки помощи, не связанных с её публичной демонстрацией в медиапространстве. При этом там пообещали передать «то крошечное количество помощи, которое было на яхте». Судно благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои родные страны.

Боевые корабли и БПЛА: Израиль перекрыл яхте с Тунберг и актёром «Игры престолов» путь в Газу
Боевые корабли и БПЛА: Израиль перекрыл яхте с Тунберг и актёром «Игры престолов» путь в Газу

Ранее военные Израиля поднялись на борт судна, на котором шла Тунберг. Коалиция «Флотилия свободы» сообщила, что судно Madleen столкнулось с нападением в международных водах по пути в сектор Газа. Над судном кружили дроны, которые распыляли белое вещество. Министерство иностранных дел Израиля заявило, что военно-морские силы страны отдали Madleen приказ изменить курс.

Лия Мурадьян
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