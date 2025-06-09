Израиль назвал перехваченный корабль с Тунберг селфи-яхтой знаменитостей

МИД Израиля назвал перехваченное на пути в сектор Газа судно с Гретой Тунберг селфи-яхтой знаменитостей. Экоактивистка пыталась создать «медиа-провокацию», указал израильский МИД в соцсети X.

Министерство подчеркнуло, что Тунберг и остальные пассажиры привезли в Газу «менее одного грузовика с гуманитарной помощью». За последние две недели в регион из Израиля заехало более 1200 таких машин. Ведомство сделало вывод, что активистка стремилась лишь привлечь внимание общественности.

В МИД добавили, что существуют другие пути для доставки помощи, не связанных с её публичной демонстрацией в медиапространстве. При этом там пообещали передать «то крошечное количество помощи, которое было на яхте». Судно благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои родные страны.