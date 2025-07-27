87 детей и 46 взрослых умерли от голодной смерти в Газе за неделю блокады

Израильская блокада сектора Газа за неделю привела к гибели от голода 133 палестинцев, среди которых 87 детей. Такие данные приводит министерство здравоохранения палестинского полуэксклава за весь период атак Израиля на регион. Ранее ведомство уже предупреждало, что смертность в Газе будет расти из-за действий Тель-Авива.