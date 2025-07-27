87 детей и 46 взрослых умерли от голодной смерти в Газе за неделю блокады
Число умерших от голода в Газе за неделю достигло 133 человек, включая 87 детей
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Израильская блокада сектора Газа за неделю привела к гибели от голода 133 палестинцев, среди которых 87 детей. Такие данные приводит министерство здравоохранения палестинского полуэксклава за весь период атак Израиля на регион. Ранее ведомство уже предупреждало, что смертность в Газе будет расти из-за действий Тель-Авива.
«В больницах сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировано шесть случаев гибели людей от голода и недоедания, двое погибших — дети. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 133, включая 87 детей», — сказано в заявлении.
Напомним, по данным Минздрава Газы, с начала израильской военной операции погибли 57 882 палестинца и 138 095 получили ранения. Почти 70 детей в секторе Газа умерли от голода с марта 2025 года. А сегодня израильские военные сбросили в анклав гуманитарную помощь: мешки с сахаром, консервами и мукой. При этом в Тель-Авиве подчеркнули, что всё равно продолжат военные действия против Газы.