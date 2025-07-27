Израиль сбросил в Газу первую партию гумпомощи с мукой, сахаром и консервами
Израильский самолёт. Обложка © Пресс-служба ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала воздушную доставку гуманитарной помощи в Газу, сбросив на сектор семь пакетов с продуктами: мукой, сахаром и консервами. Израиль выполняет эту операцию в сотрудничестве с международными организациями под контролем Министерства обороны, сообщает армейская пресс-служба в Telegram.
Военнослужащие Израиля отметили, что, несмотря на предоставление помощи, боевые действия в секторе Газа продолжаются.
Life.ru сообщал, что Великобритания тоже намерена сбрасывать гуманитарную помощь в Газу с воздуха. Об этом договорились после переговоров премьер-министра Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.