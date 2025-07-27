Израиль сбросил в Газу первую партию гумпомощи с мукой, сахаром и консервами

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала воздушную доставку гуманитарной помощи в Газу, сбросив на сектор семь пакетов с продуктами: мукой, сахаром и консервами. Израиль выполняет эту операцию в сотрудничестве с международными организациями под контролем Министерства обороны, сообщает армейская пресс-служба в Telegram.