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27 июля, 01:24

Израиль сбросил в Газу первую партию гумпомощи с мукой, сахаром и консервами

Израильский самолёт. Обложка © Пресс-служба ЦАХАЛ

Израильский самолёт. Обложка © Пресс-служба ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала воздушную доставку гуманитарной помощи в Газу, сбросив на сектор семь пакетов с продуктами: мукой, сахаром и консервами. Израиль выполняет эту операцию в сотрудничестве с международными организациями под контролем Министерства обороны, сообщает армейская пресс-служба в Telegram.

Военнослужащие Израиля отметили, что, несмотря на предоставление помощи, боевые действия в секторе Газа продолжаются.

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Life.ru сообщал, что Великобритания тоже намерена сбрасывать гуманитарную помощь в Газу с воздуха. Об этом договорились после переговоров премьер-министра Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

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Лия Мурадьян
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