Британия решила сбрасывать с воздуха гумпомощь жителям Газы и эвакуировать детей

Великобритания намерена по воздуху доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа, а также вывезти из региона детей, которые пострадали в результате израильских ударов. Об этом сказано в заявлении британского правительства по итогам переговоров между премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.