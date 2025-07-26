«После провала»: Рубио добивается пересмотра стратегии США по Газе

Госсекретарь США Марко Рубио настаивает на кардинальном изменении американской стратегии в урегулировании конфликта в Газе. Его заявление, о котором сообщает портал Axios со ссылкой на источники, прозвучало после очередного провала переговоров.

Издание уточняет, что на недавней встрече с семьями заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, Рубио неоднократно подчёркивал необходимость для администрации президента Дональда Трампа «пересмотреть» текущий курс и «предложить новые варианты» действий.

Это требование было сделано вскоре после того, как спецпосланник США Стив Уиткофф объявил об отзыве американской переговорной группы из Дохи. По словам Уиткоффа, ответ ХАМАС «не продемонстрировал» стремления к достижению перемирия в секторе Газа. В связи с этим США планируют искать «альтернативные пути» для освобождения заложников.