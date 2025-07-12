Почти 70 детей в секторе Газа погибли от голода с марта
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Катастрофическая ситуация в секторе Газа привела к гибели от голода как минимум 67 детей с момента введения полной блокады в марте. Об этом сообщает управление по работе со средствами массовой информации анклава.
«Число детей, погибших в Газе в результате недоедания, возросло до 67. Ещё более 650 тысяч детей в возрасте до пяти лет, вероятно, столкнутся с угрозой голода в ближайшие недели», — говорится в сообщении ведомства.
По данным Минздрава Газы, с начала израильской военной операции в регионе погибли 57 882 палестинца и 138 095 получили ранения. Только за последние сутки из-за израильских обстрелов и авиаударов погибли 59 человек, а 208 получили ранения.
Напомним, с марта 2025 года Израиль прекратил поставки гуманитарной помощи в Газу, закрыв все КПП. 18 марта израильская армия возобновила боевые действия, нанеся массированные удары по сектору, что положило конец перемирию, установленному в январе. Правительство Израиля, возглавляемое Биньямином Нетаньяху, объяснило возобновление операции отказом ХАМАС от предложений, представленных посредниками и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, и заявило, что целью операции является освобождение всех заложников.
Ранее стало известно, что правительство Израиля отклонило предложенные ХАМАС изменения в катарском плане по перемирию в секторе Газа. По словам советника офиса премьер-министра Дмитрия Гендельмана, внесённые поправки были сочтены неприемлемыми для израильской стороны. Тем не менее, премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил продолжить переговоры через посредников, чтобы добиться прогресса в вопросе освобождения заложников.