Израиль отверг правки ХАМАС в катарском предложении по Газе

Израиль отверг предложенные ХАМАС изменения по перемирию в Газе. Как сообщил в своём Telegram-канале советник офиса премьер-министр Дмитрий Гендельман, новые правки считаются неприемлемыми для еврейского государства.

После анализа ситуации глава правительства Биньямин Нетаньяху дал указание продолжить переговоры в формате косвенного диалога, чтобы продвинуться в вопросе освобождения заложников. При этом основой для дальнейших контактов остаётся катарская инициатива, которая уже получила одобрение со стороны Израиля.

Гендельман уточнил, что в воскресенье израильская делегация отправится в Катар для встречи с представителями ХАМАС.