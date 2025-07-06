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6 июля, 03:16

Израиль отверг правки ХАМАС в катарском предложении по Газе

Офис Нетаньяху заявил о неприемлемости правок ХАМАС в сделке о перемирии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tupungato

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tupungato

Израиль отверг предложенные ХАМАС изменения по перемирию в Газе. Как сообщил в своём Telegram-канале советник офиса премьер-министр Дмитрий Гендельман, новые правки считаются неприемлемыми для еврейского государства.

После анализа ситуации глава правительства Биньямин Нетаньяху дал указание продолжить переговоры в формате косвенного диалога, чтобы продвинуться в вопросе освобождения заложников. При этом основой для дальнейших контактов остаётся катарская инициатива, которая уже получила одобрение со стороны Израиля.

Гендельман уточнил, что в воскресенье израильская делегация отправится в Катар для встречи с представителями ХАМАС.

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А ранее стало известно, что Биньямин Нетаньяху в ближайшее время проведёт заседание узкого кабинета министров, на котором будет обсуждаться сделка по освобождению израильских заложников. При этом, переговоры с ХАМАС могут состояться уже 6 июля.

Тимур Хингеев
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