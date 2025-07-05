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5 июля, 18:13

Нетаньяху созвал кабмин для обсуждения сделки по заложникам в Газе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время проведёт заседание узкого кабинета министров, на котором будет обсуждаться сделка по освобождению израильских заложников, находящихся в секторе Газа. Об этом сообщил ТАСС советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.

По его словам, для обсуждения условий сделки Израиль может направить переговорную группу в Доху. При этом, переговоры с ХАМАС могут состояться уже завтра. В настоящее время Израиль получил ответ от палестинских радикалов на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа.

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Ранее стало известно, что Евросоюз подготовил санкции против Израиля из-за бомбардировок Газы. В качестве потенциальных мер давления обсуждается возможность применения жёстких санкций, таких как полная приостановка действия Соглашения об ассоциации с ЕС.

Полина Никифорова
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