Нетаньяху созвал кабмин для обсуждения сделки по заложникам в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время проведёт заседание узкого кабинета министров, на котором будет обсуждаться сделка по освобождению израильских заложников, находящихся в секторе Газа. Об этом сообщил ТАСС советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.

По его словам, для обсуждения условий сделки Израиль может направить переговорную группу в Доху. При этом, переговоры с ХАМАС могут состояться уже завтра. В настоящее время Израиль получил ответ от палестинских радикалов на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа.