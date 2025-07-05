ЕС подготовил санкции против Израиля из-за бомбардировок Газы
Euractiv: Каллас на следующей неделе объявит о санкциях ЕС в отношении Израиля
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Глава евродипломатии Кая Каллас на следующей неделе объявит о возможных санкциях ЕС в отношении Израиля. Эти меры связаны с военной операцией в секторе Газа, сообщает портал Euractiv, ссылаясь на свои источники.
В качестве потенциальных мер давления на Израиль обсуждается возможность применения жёстких санкций, таких как полная приостановка действия Соглашения об ассоциации с ЕС. Рассматриваются также персональные санкции против израильских чиновников и военных, а также введение эмбарго на поставки оружия и ограничение торговли.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении согласия между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа на 60 дней. По словам американского лидера, его представители провели продуктивные переговоры с израильской стороной. Он также предупредил ХАМАС о негативных последствиях в случае отказа от предложенного перемирия.