ЕС подготовил санкции против Израиля из-за бомбардировок Газы

Глава евродипломатии Кая Каллас на следующей неделе объявит о возможных санкциях ЕС в отношении Израиля. Эти меры связаны с военной операцией в секторе Газа, сообщает портал Euractiv, ссылаясь на свои источники.

В качестве потенциальных мер давления на Израиль обсуждается возможность применения жёстких санкций, таких как полная приостановка действия Соглашения об ассоциации с ЕС. Рассматриваются также персональные санкции против израильских чиновников и военных, а также введение эмбарго на поставки оружия и ограничение торговли.