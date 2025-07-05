Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 11:10

ЕС подготовил санкции против Израиля из-за бомбардировок Газы

Euractiv: Каллас на следующей неделе объявит о санкциях ЕС в отношении Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mohammad abu elsebah

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mohammad abu elsebah

Глава евродипломатии Кая Каллас на следующей неделе объявит о возможных санкциях ЕС в отношении Израиля. Эти меры связаны с военной операцией в секторе Газа, сообщает портал Euractiv, ссылаясь на свои источники.

В качестве потенциальных мер давления на Израиль обсуждается возможность применения жёстких санкций, таких как полная приостановка действия Соглашения об ассоциации с ЕС. Рассматриваются также персональные санкции против израильских чиновников и военных, а также введение эмбарго на поставки оружия и ограничение торговли.

Больше сотни человек погибли от ударов Израиля в секторе Газа
Больше сотни человек погибли от ударов Израиля в секторе Газа

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении согласия между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа на 60 дней. По словам американского лидера, его представители провели продуктивные переговоры с израильской стороной. Он также предупредил ХАМАС о негативных последствиях в случае отказа от предложенного перемирия.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ЕС
  • Кая Каллас
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar