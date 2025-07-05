Верховный лидер Ирана почти месяц прячется в бункере из-за атак Израиля
Bild: Лидер Ирана Хаменеи почти месяц прячется в бункере
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Обложка © ТАСС / Zuma
Уже на протяжении 25 дней верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не появлялся на публике. Как сообщает немецкое издание Bild, с начала израильских атак он скрывается в бункере.
По данным газеты, за всё это время Хаменеи выпустил два видеообращения к жителям Ирана, но все они были записаны из убежища, где он скрылся. Предположительно, верховный лидер спрятался после начала ударов Израиля по Исламской Республике и не выходит наружу по соображениям безопасности. На фоне этого среди граждан распространяются слухи, что аятолла болен или даже умер. Однако издание отмечает, что пока этим версиям нет подтверждения.
Напомним, что Израиль атаковал Иран 13 июня, обвинив его в тайной ядерной программе, после чего Тегеран начал жёсткий ответ. 22 июня к боевым действиям присоединились Соединённые Штаты. ВВС США атаковали иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого в Белом доме заявили, что война между Ираном и Израилем закончена. Также стало известно, что Вашингтон передал Тегерану сигнал о готовности вернуться к диалогу по ядерному соглашению.