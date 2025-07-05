Верховный лидер Ирана почти месяц прячется в бункере из-за атак Израиля

По данным газеты, за всё это время Хаменеи выпустил два видеообращения к жителям Ирана, но все они были записаны из убежища, где он скрылся. Предположительно, верховный лидер спрятался после начала ударов Израиля по Исламской Республике и не выходит наружу по соображениям безопасности. На фоне этого среди граждан распространяются слухи, что аятолла болен или даже умер. Однако издание отмечает, что пока этим версиям нет подтверждения.