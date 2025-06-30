В Иране сообщили о желании США возобновить переговоры по ядерной программе
МИД Ирана: США предложили возобновить переговоры по ядерной программе
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Вашингтон передал Тегерану сигнал о готовности вернуться к диалогу по ядерному соглашению. Об этом сообщил заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи в интервью «Би-би-си». По его словам, точные даты и формат встречи пока остаются открытыми. Переговорный процесс, по словам дипломата, может начаться только после согласования всех условий.
«Вашингтон нам говорит, что они хотят переговоров. Даты пока не согласованы. Мы не договорились ни о сроках, ни о способе [ведения переговоров]», — сказал Тахт-Раванчи.
Вопрос восстановления диалога между странами стоит особенно остро на фоне растущей напряжённости на Ближнем Востоке и ужесточения санкционной политики США.
Ранее сообщалось, что ключевым фактором для возобновления переговоров станет решение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Иранские чиновники уже заявили о готовности обсуждать условия, но ждут одобрения от религиозного руководства. Параллельно глава МИД Ирана потребовал от ООН признать действия США и Израиля агрессией и обязать их выплатить компенсации за понесённый ущерб.