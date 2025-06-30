В Иране сообщили о желании США возобновить переговоры по ядерной программе

Вашингтон передал Тегерану сигнал о готовности вернуться к диалогу по ядерному соглашению. Об этом сообщил заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи в интервью «Би-би-си». По его словам, точные даты и формат встречи пока остаются открытыми. Переговорный процесс, по словам дипломата, может начаться только после согласования всех условий.

«Вашингтон нам говорит, что они хотят переговоров. Даты пока не согласованы. Мы не договорились ни о сроках, ни о способе [ведения переговоров]», — сказал Тахт-Раванчи.