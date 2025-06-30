Иран ждёт «зелёный свет» от Хаменеи для переговоров с США

Высокопоставленные иранские чиновники проявляют интерес к возобновлению переговоров с Соединёнными Штатами, однако ожидают одобрения верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщила газета Jerusalem Post. Издание отмечает, что решение Хаменеи станет определяющим фактором для дальнейшего развития ситуации.

«Высокопоставленные иранские чиновники ждут зелёный свет от верховного лидера Али Хаменеи на начало переговоров с администрацией (президента США Дональда. – Прим. Life.ru) Трампа», — пишет издание.

В случае положительного решения Ирана возможно возобновление диалога между двумя странами по ключевым вопросам.