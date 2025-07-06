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5 июля, 21:22

Али Хаменеи впервые появился на публике после начала конфликта с Израилем

Али Хаменеи. Обложка © X / Khamenei.ir

Али Хаменеи. Обложка © X / Khamenei.ir

Аятолла Али Хаменеи впервые с начала эскалации между Ираном и Израилем появился на официальном мероприятии. Верховный руководитель Тегерана присутствовал на религиозной церемонии, посвящённой дню Ашуры. Об этом сообщает агентство IRNA.

Церемония. Видео © KHAMENEI.IR | فارسی

«Его светлость аятолла Хаменеи вышел к участникам траурной церемонии в память мученической смерти Имама Хусейна, собравшимся в хосейние им. Имама Хомейни», — говорится в материале.

Хаменеи принял участие в религиозной церемонии, приуроченной к Ашуре — дню памяти об имаме Хусейне, погибшем в 680 году в Кербеле. Это событие занимает центральное место в шиитской религиозной традиции.

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А ранее Life.ru писал, что Хаменеи на протяжении 25 дней не появлялся на публике, скрываясь в бункере. За всё это время аятолла выпустил два видеообращения к жителям Ирана, но все они были записаны из убежища.

Тимур Хингеев
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