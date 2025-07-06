Али Хаменеи впервые появился на публике после начала конфликта с Израилем

Аятолла Али Хаменеи впервые с начала эскалации между Ираном и Израилем появился на официальном мероприятии. Верховный руководитель Тегерана присутствовал на религиозной церемонии, посвящённой дню Ашуры. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Его светлость аятолла Хаменеи вышел к участникам траурной церемонии в память мученической смерти Имама Хусейна, собравшимся в хосейние им. Имама Хомейни», — говорится в материале.

Хаменеи принял участие в религиозной церемонии, приуроченной к Ашуре — дню памяти об имаме Хусейне, погибшем в 680 году в Кербеле. Это событие занимает центральное место в шиитской религиозной традиции.