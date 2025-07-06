Али Хаменеи впервые появился на публике после начала конфликта с Израилем
Али Хаменеи. Обложка © X / Khamenei.ir
Аятолла Али Хаменеи впервые с начала эскалации между Ираном и Израилем появился на официальном мероприятии. Верховный руководитель Тегерана присутствовал на религиозной церемонии, посвящённой дню Ашуры. Об этом сообщает агентство IRNA.
Церемония. Видео © KHAMENEI.IR | فارسی
«Его светлость аятолла Хаменеи вышел к участникам траурной церемонии в память мученической смерти Имама Хусейна, собравшимся в хосейние им. Имама Хомейни», — говорится в материале.
Хаменеи принял участие в религиозной церемонии, приуроченной к Ашуре — дню памяти об имаме Хусейне, погибшем в 680 году в Кербеле. Это событие занимает центральное место в шиитской религиозной традиции.
А ранее Life.ru писал, что Хаменеи на протяжении 25 дней не появлялся на публике, скрываясь в бункере. За всё это время аятолла выпустил два видеообращения к жителям Ирана, но все они были записаны из убежища.