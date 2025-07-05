Такер Карлсон сообщил, что взял интервью у президента Ирана
Такер Карлсон взял интервью у президента Ирана и опубликует его через пару дней
Такер Карлсон и Масуд Пезешкиан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy, © ТАСС / Zuma /
Известный американский журналист Такер Карлсон провёл интервью с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, которое будет опубликовано в ближайшие дни. По словам телеведущего, в ходе беседы поднимался вопрос о том, намерен ли Тегеран развязывать войну с США или Израилем.
«Мы только что закончили интервью с Масудом Пезешкианом, а также с 70-летним кардиохирургом, с которым мы были в состоянии войны всего полторы недели назад», — сказал журналист в видеосообщении в соцсетях.
Он добавил, что его команда трижды обращалась с просьбой об интервью к Биньямину Нетаньяху за последние месяцы. Карлсон выразил надежду на положительный ответ от премьер-министра Израиля.
Ранее сообщалось, что Израиль обвинили в сокрытии иранских ударов по военным объектам. Среди поражённых целей названы центр сбора разведывательной информации и логистическая база. Утверждается, что всего было атаковано более 40 объектов израильской инфраструктуры.