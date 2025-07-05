Израиль обвинили в сокрытии иранских ударов по военным объектам

Согласно информации британского издания, в ходе иранской атаки шесть ракет достигли целей на территории Израиля, поразив пять объектов, расположенных в разных частях страны. Среди поражённых целей названы центр сбора разведывательной информации и логистическая база. Утверждается, что всего было атаковано более 40 объектов израильской инфраструктуры.