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Регион
5 июля, 10:20

Израиль обвинили в сокрытии иранских ударов по военным объектам

DT: Израиль скрыл информацию о попадании ракет Ирана по пяти военным объектам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ruskpp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ruskpp

Израиль обвиняют в утаивании факта поражения пяти военных объектов в результате иранской атаки. Журналисты The Daily Telegraph, опираясь на анализ спутниковых снимков, предоставленных Университетом штата Орегон, обнаружили признаки сокрытия информации.

Согласно информации британского издания, в ходе иранской атаки шесть ракет достигли целей на территории Израиля, поразив пять объектов, расположенных в разных частях страны. Среди поражённых целей названы центр сбора разведывательной информации и логистическая база. Утверждается, что всего было атаковано более 40 объектов израильской инфраструктуры.

Израильская армия (ЦАХАЛ) воздержалась от комментариев относительно попаданий в военные базы, но подчеркнула, что все подразделения продолжали работу в штатном режиме во время операции.

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Напомним, 13 июня Израиль атаковал Иран, обвинив его в тайной ядерной программе, после чего Тегеран начал жёсткий ответ. 22 июня ВВС США атаковали иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Спустя два дня в Белом доме прозвучало заявление о завершении конфликта между Ираном и Израилем. Согласно этой информации, противоборствующие стороны пришли к соглашению о прекращении боевых действий. Вашингтон сообщил о достижении «перемирия» и заявил о полной ликвидации иранской ядерной программы.

Наталья Демьянова
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