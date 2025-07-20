Безумец, который постоянно всё бомбит: В Белом доме раздражены действиями Нетаньяху

Администрация США в ярости от последних действий израильского премьера Биньямина Нетаньяху. По данным Axios, американские чиновники в приватных беседах не выбирают выражений, называя главу израильского правительства «безумцем», который «постоянно всё бомбит» и выходит из-под контроля.

Особое возмущение вызвал недавний обстрел католической церкви в Газе — после этого инцидента Дональду Трампу пришлось лично звонить Нетаньяху и требовать объяснений. Только тогда Израиль признал ошибку и принёс извинения.

В Вашингтоне открыто говорят, что такая деструктивная политика ставит под угрозу все усилия США по стабилизации в регионе. Особенно тревожит серия ударов по Сирии, которые, по мнению американской стороны, проводятся без должной координации и могут спровоцировать полномасштабный конфликт.