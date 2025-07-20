Нетаньяху перешёл на удалёнку из-за болезни
Премьер Израиля Нетаньяху пропустил заседание правительства из-за отравления
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог принять участие в очередном правительственном совещании из-за обострения воспалительного процесса в кишечнике, вызванного пищевым отравлением. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на официальное заявление канцелярии главы правительства.
После проведения дополнительных медицинских обследований состояние политика оценили как стабильное и удовлетворительное. В настоящее время он получает внутривенную терапию, направленную на восполнение жидкости, утраченной вследствие сопровождающего заболевание обезвоживания.
По рекомендации лечащих врачей, Нетаньяху будет находиться в домашнем режиме отдыха в течение ближайших трёх дней. Несмотря на это, он продолжит выполнять свои государственные обязанности дистанционно, управляя процессами из резиденции.
Официальные лица подчёркивают, что состояние премьера находится под постоянным контролем специалистов, и никаких серьёзных осложнений не наблюдается. Власти призывают к пониманию и желают скорейшего выздоровления руководителю страны.
Вероятно, некоторые из советов Life.ru могли бы спасти Нетаньяху от отравления, если бы он потратил всего пять минут, чтоб их прочесть. Ранее клининговый эксперт рассказала, что в раковине на кухне могут содержаться кишечная палочка, листерия и сальмонелла, если пренебрегать её чисткой.