Нетаньяху перешёл на удалёнку из-за болезни

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог принять участие в очередном правительственном совещании из-за обострения воспалительного процесса в кишечнике, вызванного пищевым отравлением. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на официальное заявление канцелярии главы правительства.

После проведения дополнительных медицинских обследований состояние политика оценили как стабильное и удовлетворительное. В настоящее время он получает внутривенную терапию, направленную на восполнение жидкости, утраченной вследствие сопровождающего заболевание обезвоживания.

По рекомендации лечащих врачей, Нетаньяху будет находиться в домашнем режиме отдыха в течение ближайших трёх дней. Несмотря на это, он продолжит выполнять свои государственные обязанности дистанционно, управляя процессами из резиденции.

Официальные лица подчёркивают, что состояние премьера находится под постоянным контролем специалистов, и никаких серьёзных осложнений не наблюдается. Власти призывают к пониманию и желают скорейшего выздоровления руководителю страны.