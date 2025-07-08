Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом он сообщил в ходе встречи с американским лидером в Белом доме.
Встреча Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху. Видео X / Rapid Response 47
Глава израильского правительства отметил, что направил официальное письмо в Нобелевский комитет с соответствующей номинацией. По его словам, Трамп заслуживает признания за вклад в укрепление стабильности и безопасности, прежде всего на ближневосточном направлении.
Отмечая значимость инициатив американского лидера, Нетаньяху подчеркнул важность достигнутых результатов в процессе мирного урегулирования и поблагодарил его за это.
Напомним, ранее американский конгрессмен Даррел Исса объявил о своём намерении выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. По словам политика, никто не заслуживает её больше. Позднее инициативу подхватило правительство Пакистана. В заявлении отмечается, что данное предложение сделано в знак признания «решительного дипломатического вмешательства и основополагающего лидерства» республиканца.