Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом он сообщил в ходе встречи с американским лидером в Белом доме.

Встреча Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху. Видео X / Rapid Response 47

Глава израильского правительства отметил, что направил официальное письмо в Нобелевский комитет с соответствующей номинацией. По его словам, Трамп заслуживает признания за вклад в укрепление стабильности и безопасности, прежде всего на ближневосточном направлении.

Отмечая значимость инициатив американского лидера, Нетаньяху подчеркнул важность достигнутых результатов в процессе мирного урегулирования и поблагодарил его за это.