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4 июля, 16:11

Власти Нидерландов лишили гражданства российского лауреата Нобелевской премии

NYT: Нобелевского лауреата Андрея Гейма лишили гражданства Нидерландов

Обложка © ТАСС / Красильников Станислав

Обложка © ТАСС / Красильников Станислав

Лауреата Нобелевской премии по физике Андрея Гейма лишили гражданства Нидерландов из-за наличия у него британского паспорта. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на письмо ученого.

«Лично я считаю себя голландско-британским лауреатом Нобелевской премии (в этом порядке). История и время, проведённое мной в Нидерландах, очень близки моему сердцу», — заявил Гейм.

По его словам, решение властей стало для него неожиданным и огорчительным. Около 30 лет назад он принял британское гражданство, чтобы получить рыцарское звание, но не подозревал, что это приведёт к потере голландского паспорта.

Недавно Нидерланды потребовали, чтобы Гейм сдал документ в посольстве в Лондоне, иначе ему грозят санкции, в том числе возможное вмешательство Интерпола, поскольку страна не признаёт двойного гражданства.

Учёный отметил, что отказался бы от рыцарства, если бы знал о последствиях. Он также подчеркнул, что при получении британского паспорта ему не объяснили, что это повлияет на его статус в Нидерландах.

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Александра Мышляева
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