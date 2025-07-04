Власти Нидерландов лишили гражданства российского лауреата Нобелевской премии
NYT: Нобелевского лауреата Андрея Гейма лишили гражданства Нидерландов
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Лауреата Нобелевской премии по физике Андрея Гейма лишили гражданства Нидерландов из-за наличия у него британского паспорта. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на письмо ученого.
«Лично я считаю себя голландско-британским лауреатом Нобелевской премии (в этом порядке). История и время, проведённое мной в Нидерландах, очень близки моему сердцу», — заявил Гейм.
По его словам, решение властей стало для него неожиданным и огорчительным. Около 30 лет назад он принял британское гражданство, чтобы получить рыцарское звание, но не подозревал, что это приведёт к потере голландского паспорта.
Недавно Нидерланды потребовали, чтобы Гейм сдал документ в посольстве в Лондоне, иначе ему грозят санкции, в том числе возможное вмешательство Интерпола, поскольку страна не признаёт двойного гражданства.
Учёный отметил, что отказался бы от рыцарства, если бы знал о последствиях. Он также подчеркнул, что при получении британского паспорта ему не объяснили, что это повлияет на его статус в Нидерландах.
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