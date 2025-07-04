Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшан Ибрагимов лишён гражданства РФ

Руководитель азербайджанской диаспоры в Подмосковье Эльшан Ибрагимов лишён российского гражданства и в ближайшее время будет депортирован на родину, информирует SHOT.

По его словам, причины такого решения ему неизвестны. Он пообещал прокомментировать ситуацию уже после прибытия в Азербайджан. По предварительной информации, основанием для депортации стало нарушение миграционных правил.