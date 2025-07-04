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4 июля, 13:10

Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшан Ибрагимов лишён гражданства РФ

Обложка © ru.apa.az

Обложка © ru.apa.az

Руководитель азербайджанской диаспоры в Подмосковье Эльшан Ибрагимов лишён российского гражданства и в ближайшее время будет депортирован на родину, информирует SHOT.

По его словам, причины такого решения ему неизвестны. Он пообещал прокомментировать ситуацию уже после прибытия в Азербайджан. По предварительной информации, основанием для депортации стало нарушение миграционных правил.

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Напомним, между Россией и Азербайджаном возникла напряжённость. Задержания азербайджанцев в Екатеринбурге по подозрению в участии в организованной преступной группировке и убийствах, произошедших в начале 2000-х, спровоцировали ответные действия в Баку.

Марина Фещенко
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