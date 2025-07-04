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4 июля, 09:48

Азербайджанские адвокаты отказываются браться за дела задержанных в Баку россиян

Обложка © Telegram / Media.Az

Обложка © Telegram / Media.Az

Мать задержанного в Баку Александра Вайсеро сообщила Mash, что азербайджанские адвокаты массово отказываются представлять интересы арестованных россиян.

В настоящий момент интересы задержанных граждан РФ представляют назначенные государством адвокаты, однако родственники выражают обеспокоенность из-за отсутствия коммуникации с этими специалистами, что порождает подозрения в недостаточно активной защите.

Попытки нанять независимых адвокатов не увенчались успехом, поскольку те отказываются от работы, ссылаясь на неясность обстоятельств дела. При этом азербайджанские правоохранительные органы с самого начала заявили о подозрении россиян в транзите наркотических веществ из Ирана, распространении запрещённых веществ в Интернете и совершении киберпреступлений.

Мать Александра Вайсеро и другие родственники уверены, что отказы адвокатов имеют политическую подоплеку. Она рассказала, что задержанные содержатся в камерах по двое, обеспечены нормальным питанием и не жалуются на условия содержания, однако получили телесные повреждения при задержании.

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Ранее мать россиянина выразила серьёзную обеспокоенность состоянием здоровья своего сына, задержанного в Баку. По её словам, из-за последствий сложной операции на ноге, проведённой два года назад после перелома под коленом и неудачной установки пластины, у Александра возникли трудности с передвижением и появилась кровоточащая рана, требующая регулярной обработки.

Напомним, между Россией и Азербайджаном возникла напряжённость. Задержания азербайджанцев в Екатеринбурге по подозрению в участии в организованной преступной группировке и убийствах, произошедших в начале 2000-х, спровоцировали ответные действия в Баку. Вскоре после этого были задержаны российские журналисты, а также релоканты и туристы из России. Публичные материалы с их судебных заседаний указывают на возможное применение физической силы к задержанным.

Николь Вербер
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