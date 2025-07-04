Азербайджанские адвокаты отказываются браться за дела задержанных в Баку россиян

Мать задержанного в Баку Александра Вайсеро сообщила Mash, что азербайджанские адвокаты массово отказываются представлять интересы арестованных россиян.

В настоящий момент интересы задержанных граждан РФ представляют назначенные государством адвокаты, однако родственники выражают обеспокоенность из-за отсутствия коммуникации с этими специалистами, что порождает подозрения в недостаточно активной защите.

Попытки нанять независимых адвокатов не увенчались успехом, поскольку те отказываются от работы, ссылаясь на неясность обстоятельств дела. При этом азербайджанские правоохранительные органы с самого начала заявили о подозрении россиян в транзите наркотических веществ из Ирана, распространении запрещённых веществ в Интернете и совершении киберпреступлений.

Мать Александра Вайсеро и другие родственники уверены, что отказы адвокатов имеют политическую подоплеку. Она рассказала, что задержанные содержатся в камерах по двое, обеспечены нормальным питанием и не жалуются на условия содержания, однако получили телесные повреждения при задержании.