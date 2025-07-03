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3 июля, 15:57

Мать арестованного в Баку россиянина рассказала о его серьёзных проблемах со здоровьем

У арестованного в Баку россиянина Вайсеро есть незаживающая рана в ноге

Александр Вайсеро. Обложка © Telegram / Media.Az

Александр Вайсеро. Обложка © Telegram / Media.Az

Родные задержанного в Баку Александра Вайсеро опасаются за его здоровье из-за перенесённой операции на ноге. Об этом рассказала его мать Инна Вайсеро.

«Мы писали обращение в МИД, звонили в российское консульство в Азербайджане. <...> Делают всё возможное, что в их силах. Я думаю, что наших ребят не оставят там просто так. Всё-таки они — граждане России. Я думаю, что наше правительство будет заинтересовано в возвращении наших детей домой», — поделилась она в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам матери, у Александра два года назад был сложный перелом под коленом с установкой пластины, которая не прижилась. Теперь у него трудности при ходьбе, а ещё он должен промывать рану, которая кровит. Сейчас родные не знают его местонахождения и условий содержания — на суде его не показали. Инна Вайсеро узнала о задержании сына из СМИ, последний контакт с ним был в понедельник.

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Напомним, между Россией и Азербайджаном разгорелся международный скандал. В конце июня в Екатеринбурге российскими силовиками были задержаны азербайджанцы, подозреваемые в участии в этнической ОПГ и убийствах конкурентов по бизнесу в 2000-х. Спустя пару дней в Баку задержали двух российских журналистов, а также релокантов и туристов из РФ. Последних показали в зале суда — по опубликованным материалам отчётливо видно, что к задержанным применяли физическую силу.

Юрий Лысенко
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