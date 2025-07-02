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2 июля, 15:00

«Абсурдные обвинения»: Матери задержанных в Баку россиян вышли на связь после ареста сыновей

Мать задержанного в Баку россиянина Софронова назвала обвинения абсурдными

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leshiy985

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leshiy985

Матери россиян, которых задержали в Баку, впервые вышли на связь и рассказали о сыновьях, попавших за решётку в Азербайджане. Женщины объяснили, что сыновья являются нормальными и спокойными людьми, без каких-либо проблем.

В беседе с РИА «Новости» мать психолога из Санкт-Петербурга Алексея Васильченко объяснила, что сын уехал в Баку в командировку. Он совершал поездку исключительно в деловых целях, а не как турист. Сейчас же женщина не может связаться с сыном и не владеет никакой информацией о его судьбе.

«Они командировкой туда поехали», — сказала она.

Мать Сергея Софронова из Череповца, задержанного якобы за распространение наркотиков, также поговорила с агентством и заявила, что сын очень порядочный и законопослушный человек. Все обвинения против него являются настоящим абсурдом, добавила Мария Софронова.

«Мой сын очень порядочный и законопослушный человек. У него огромное количество друзей мне уже второй день приходят от них нескончаемые слова поддержки. И никто не верит, что он может быть в чём-то замешан. Обвинения в распространении наркотиков абсурдны», — сказала она.

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Напомним, что в конце июня в Екатеринбурге сотрудники Следственного комитета РФ задержали граждан Азербайджана, подозреваемых в совершении убийств. По данным следствия, речь идёт об организованной этнической преступной группе, которая в 2000-х годах занималась устранением бизнес-конкурентов. Несколько дней спустя в Баку были задержаны два российских журналиста, что повлекло за собой отправку ноты от Москвы послу Азербайджана с требованием об их немедленном освобождении. Незадолго до этого стало известно о задержании в Баку российских релокантов и туристов. Судя по фотографиям из зала суда, при задержании к ним была применена физическая сила.

Наталья Афонина
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