«Абсурдные обвинения»: Матери задержанных в Баку россиян вышли на связь после ареста сыновей

Матери россиян, которых задержали в Баку, впервые вышли на связь и рассказали о сыновьях, попавших за решётку в Азербайджане. Женщины объяснили, что сыновья являются нормальными и спокойными людьми, без каких-либо проблем.

В беседе с РИА «Новости» мать психолога из Санкт-Петербурга Алексея Васильченко объяснила, что сын уехал в Баку в командировку. Он совершал поездку исключительно в деловых целях, а не как турист. Сейчас же женщина не может связаться с сыном и не владеет никакой информацией о его судьбе.

«Они командировкой туда поехали», — сказала она.

Мать Сергея Софронова из Череповца, задержанного якобы за распространение наркотиков, также поговорила с агентством и заявила, что сын очень порядочный и законопослушный человек. Все обвинения против него являются настоящим абсурдом, добавила Мария Софронова.