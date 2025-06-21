Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года

Правительство Пакистана официально предложило кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года. Это решение было озвучено на официальной странице кабмина в социальной сети X.

В публикации отмечается, что данное предложение сделано в знак признания «решительного дипломатического вмешательства и основополагающего лидерства» Трампа в ходе недавнего конфликта между Индией и Пакистаном. Власти Пакистана подчеркнули, что Трамп «продемонстрировал большую стратегическую дальновидность и выдающуюся государственную мудрость», взаимодействуя с обеими странами и способствуя деэскалации напряжённости.

Кроме того, пакистанское правительство выразило благодарность Трампу за его стремление помочь в решении вопроса о принадлежности Кашмира, который остаётся одной из ключевых проблем в отношениях между Исламабадом и Нью-Дели.