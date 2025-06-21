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21 июня, 00:04

Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года

Дональд Трамп. Обложка © Х / whitehouse

Дональд Трамп. Обложка © Х / whitehouse

Правительство Пакистана официально предложило кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года. Это решение было озвучено на официальной странице кабмина в социальной сети X.

В публикации отмечается, что данное предложение сделано в знак признания «решительного дипломатического вмешательства и основополагающего лидерства» Трампа в ходе недавнего конфликта между Индией и Пакистаном. Власти Пакистана подчеркнули, что Трамп «продемонстрировал большую стратегическую дальновидность и выдающуюся государственную мудрость», взаимодействуя с обеими странами и способствуя деэскалации напряжённости.

Кроме того, пакистанское правительство выразило благодарность Трампу за его стремление помочь в решении вопроса о принадлежности Кашмира, который остаётся одной из ключевых проблем в отношениях между Исламабадом и Нью-Дели.

«Можем вмешаться»: Трамп не исключил участия США в конфликте Израиля с Ираном
«Можем вмешаться»: Трамп не исключил участия США в конфликте Израиля с Ираном

Ранее Life.ru писал, что Александр Лукашенко предложил дать Трампу Нобелевскую премию мира при одном условии. Белорусский лидер заявил, что президент США должен стать настоящим миротворцем.

Юния Ларсон
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