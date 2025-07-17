Россиянам раскрыли, где на кухне притаились кишечная палочка, листерия и сальмонелла

Раковина — это главный источник опасности на кухне. На поверхности раковины активно развиваются кишечная палочка, сальмонеллы и другие вредоносные микроорганизмы. Об этом сообщила «Вечерней Москве» эксперт клининговой компании Ольга Малашкова.

«Раковина — это просто благотворная среда для размножения бактерий. На её поверхности живут кишечная палочка, а еще такие опасные микроорганизмы, как листерии, сальмонеллы и прочие», — отметила она.

Ещё одним рассадником инфекции являются старые губки для мытья посуды. Они впитывают плесень и патогенные бактерии, которые не уничтожаются даже кипячением. Поэтому губки рекомендуется менять минимум раз в неделю, а лучше – чаще.

Вытяжка тоже нуждается в регулярном уходе, поскольку собирает жир и пыль, ухудшая качество воздуха на кухне. Чистая вытяжка эффективнее удаляет пар и запахи, а для её очистки лучше использовать щелочные моющие средства. Специалист советует периодически снимать крышку, разбирать устройство, замачивать фильтры в мыльном растворе и тщательно промывать их под проточной водой.