Россиянам раскрыли, где на кухне притаились кишечная палочка, листерия и сальмонелла
Клининговый эксперт Малашкова: На поверхности раковины развивается сальмонелла
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Раковина — это главный источник опасности на кухне. На поверхности раковины активно развиваются кишечная палочка, сальмонеллы и другие вредоносные микроорганизмы. Об этом сообщила «Вечерней Москве» эксперт клининговой компании Ольга Малашкова.
«Раковина — это просто благотворная среда для размножения бактерий. На её поверхности живут кишечная палочка, а еще такие опасные микроорганизмы, как листерии, сальмонеллы и прочие», — отметила она.
Ещё одним рассадником инфекции являются старые губки для мытья посуды. Они впитывают плесень и патогенные бактерии, которые не уничтожаются даже кипячением. Поэтому губки рекомендуется менять минимум раз в неделю, а лучше – чаще.
Вытяжка тоже нуждается в регулярном уходе, поскольку собирает жир и пыль, ухудшая качество воздуха на кухне. Чистая вытяжка эффективнее удаляет пар и запахи, а для её очистки лучше использовать щелочные моющие средства. Специалист советует периодически снимать крышку, разбирать устройство, замачивать фильтры в мыльном растворе и тщательно промывать их под проточной водой.
Будет гораздо легче, если мыть в квартире будет просто нечего. Ранее Life.ru рассказывал, что в новых жилых комплексах будут строить дома с уменьшенной площадью кухни. Председатель Комиссии по безопасности Общественной палаты отметил, что женщины больше не хотят стоять над плитой.