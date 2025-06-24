Место женщины больше не на кухне: Россияне составили рейтинг устаревших традиций

В интернете существует множество лайфхаков, которые должны облегчить процесс приготовления и оптимизации кухонного пространства, а современные способы готовки, сервировки и хранения постепенно вытесняют традиционные. Эксперты «X5 Клуба», программы лояльности «Пятёрочки» и «Перекрёстка», поделились с Life.ru результатами исследования о том, какие кухонные привычки всё ещё актуальны, а какие — остались в прошлом.

Опрошенные отметили, что использование «хрущёвского холодильника» и установка, что только женщины должны готовить, уже устарели. Практически все россияне (98%) готовят дома. Каждый второй (55%) делает это ежедневно, 35% — несколько раз в неделю.

Большинство участников (55%) применяют современные лайфхаки, но 45% предпочитают традиционные подходы. Основные причины отказа от нововведений — недостаток знаний (25%), нехватка времени (22%) и недоверие к современным методам (20%).

Тем не менее 56% россиян готовы освоить новые кухонные электроприборы. 31% намерены использовать лайфхаки из интернета. 27% хотят применять настенное хранение, а 26% собираются готовить по видеорецептам.

Для поддержания чистоты и порядка на кухне люди чаще всего группируют продукты (61%), пересыпают их в банки (58%), делают уборку (52%) и хранят в герметичных контейнерах (46%). Многие используют шкафы во всю высоту до потолка (38%) и выбирают декор в соответствии со стилем кухни (27%).

Популярные привычки для оптимизации кухонного хозяйства включают использование карт лояльности в магазинах (81%), заморозку продуктов (72%), применение электрических приборов (71%) и составление списков покупок (63%). 45% россиян готовят заготовки — соленья и варенья.

При оптимизации кухонного пространства россияне экономят время (38%), деньги (25%) и поддерживают стабильное эмоциональное состояние (18%). 67% участников узнают новые лайфхаки из интернета, 43% — из социальных сетей, а 37% — от друзей.

Среди устаревших традиций участники отметили использование «хрущёвского холодильника» (64%) и рыбный день по четвергам (52%). Однако некоторые привычки остаются актуальными, например, закрутки на зиму (75%) и использование чугунной посуды (68%). Недоумение у россиян вызывает, когда питомцы залезают на кухонные столы (69%) и когда люди долго используют кухонные тряпки (68%). В опросе приняли участие 1016 респондентов: 70% — женщины и 30% — мужчины.