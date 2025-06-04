«‎Женщины не готовят»: В России собрались строить квартиры без кухонь

Изменение кулинарных привычек женщин может привести к уменьшению площади кухонь в проектах новых жилых комплексов. Об этом в беседе с 360.ru рассказал председатель Комиссии по безопасности Общественной палаты Михаил Аничкин после разговора с «уважаемой строительной компанией».

Он объяснил, что сегодня молодые семьи практически не занимаются полноценной готовкой, предпочитая лишь разогревать еду. Аничкин считает эту тенденцию негативной, поскольку, когда женщина готовит на всю семью, она учитывает вкусовые предпочтения всех её членов.

«Если мы говорим о традиционных ценностях, то приготовление пищи (женщиной — Прим. Life.ru) — очень важный процесс в создании семейного климата: когда все сидят за столом», — отметил член ОН.