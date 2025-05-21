Статья расходов: Стало известно, сколько россиян с ипотекой могут отгулять отпуск на широкую ногу

Большинство жителей России, которые имеют ипотеку, вынуждены сокращать расходы во время отпуска из-за высоких платежей. Всего 15% ипотечных заёмщиков могут позволить себе отдых без ограничений, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

Причём более половины опрошенных (57%) выбирают недорогие направления отдыха. Люди бронируют бюджетные отели, ищут авиабилеты со скидками. А 25% респондентов признались, что из-за ипотеки им приходится реже выезжать на отдых. Между тем 3% россиян вообще отказываются от путешествий, так как все деньги уходят на ипотеку.

«Ипотека нередко становится существенной статьёй расходов на длительный период времени. Поэтому при оформлении займа важно соблюдать правило финансовой безопасности: ежемесячный платёж не должен превышать 40–50% от дохода. Например, при заработке в 100 тысяч рублей, максимально допустимый платёж по ипотеке — 50 тысяч рублей. Это позволяет избежать чрезмерной нагрузки на бюджет и сохранить возможность покрывать другие жизненно важные расходы, включая отдых и непредвиденные траты», — пояснил эксперт Юлиан Овечкин.

Опрос показал, что жители РФ чаще всего платят от 50 до 100 тысяч рублей за ипотеку, такие суммы назвали 40% респондентов. Некоторые россияне (33%) ответили, что вносят от 30 до 50 тысяч рублей. Только 21% платят по ипотеке до 30 тысяч рублей.