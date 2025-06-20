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20 июня, 14:54

Индийский рис и китайские чипсы: Россияне увлеклись азиатской кухней

«Газета.ru»: Россияне стали чаще готовить азиатскую кухню дома

Азиатская кухня. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Азиатская кухня. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Азиатские блюда всё чаще выходят за рамки ресторанов и доставки, становясь популярными для домашнего приготовления, указывают данные исследования сети российских гипермаркетов, которые публикует «Газета.ru». Так, аналитики за первые три месяца 2025 года зафиксировали уверенный рост спроса на азиатские продукты.

В частности, продажи соусов и ингредиентов для самостоятельного приготовления восточных блюд увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, россияне начали переходить от лапши быстрого приготовления к более сложным вариантам блюд, спрос на ингредиенты для которых вырос на 40%.

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Особое внимание уделяется рису басмати. Индийский сорт он стал одним из самых популярных видов крупы у покупателей и уже конкурирует с ведущими российскими брендами, занимая около половины рынка. В сегменте азиатских закусок и десертов лидируют продукты с ярко выраженными вкусами и текстурами. Среди восточных снеков особенно популярны чипсы из Китая.

Тем не менее россияне чаще предпочитают продукцию отечественных производителей, которые запускают собственные линейки в восточном стиле. Однако в ассортименте гипермаркетов присутствуют и импортные товары из Таиланда и Южной Кореи. Покупатели часто оформляют заказы сразу на несколько позиций для самостоятельного приготовления полноценного блюда.

Кстати, тренд на азиатскую кухню активно развивается не только в столице, но и в регионах России. В топ-5 городов по темпам роста интереса вошли Сургут (+36%), Липецк (+28%), Астрахань (+18%), Уфа (+17%) и Санкт-Петербург (+12%).

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Ранее врач объяснила, чем чревато увлечение азиатскими супами. Кроме того, ресторатор объяснил бум на корейскую кухню в России.

Борис Эльфанд
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