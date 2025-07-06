Лидеры стран БРИКС заняли принципиальную позицию по палестинскому вопросу в итоговой декларации саммита в Рио-де-Жанейро. Объединение однозначно подтвердило статус сектора Газа как неотъемлемой части оккупированных палестинских территорий. Участники саммита подчеркнули критическую важность объединения Западного берега и сектора Газа под единым управлением Палестинской национальной администрации.

«Мы напоминаем, что сектор Газа — неотъемлемая часть оккупированных палестинских территорий. В связи с этим подчёркиваем важность объединения Западного берега и сектора Газа под властью Палестинской администрации», — говорится в итоговой декларации.