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6 июля, 18:11

Лидеры БРИКС назвали сектор Газа неотъемлемой частью Палестины

БРИКС: Сектор Газа — неотъемлемая часть оккупированных палестинских территорий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Лидеры стран БРИКС заняли принципиальную позицию по палестинскому вопросу в итоговой декларации саммита в Рио-де-Жанейро. Объединение однозначно подтвердило статус сектора Газа как неотъемлемой части оккупированных палестинских территорий. Участники саммита подчеркнули критическую важность объединения Западного берега и сектора Газа под единым управлением Палестинской национальной администрации.

«Мы напоминаем, что сектор Газа — неотъемлемая часть оккупированных палестинских территорий. В связи с этим подчёркиваем важность объединения Западного берега и сектора Газа под властью Палестинской администрации», — говорится в итоговой декларации.

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Ранее страны БРИКС выразили озабоченность растущими рисками ядерного конфликта. Лидеры объединения заявили о своей обеспокоенности ростом международной напряжённости, особенно в контексте риска ядерной войны, и призвали к укреплению международного контроля над вооружениями.

Полина Никифорова
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