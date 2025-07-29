Высказывания писательницы Дины Рубиной об уничтожении населения сектора Газа привлекли внимание президиума Духовного управления мусульман (ДУМ) России. Там квалифицировали её слова как призыв к этническим чисткам и массовому уничтожению гражданского населения, а также попросили Следственный комитет дать оценку этим высказываниям.

«По оценке президиума ДУМ РФ, мы являемся свидетелями оправдания этнических чисток и безоглядного истребления гражданского населения и призыва к таким действиям. В ХХ веке жертвами подобных взглядов стали десятки миллионов людей, а сама идеология называлась фашизм», — заявили в ДУМ России.

Также мусульмане обратились к популярным издательствам, книжным сетям, а также онлайн-платформам с призывом прекратить сотрудничество с писательницей. В заявлении подчёркивается, что российский народ, победивший фашизм и воспитанный на гуманистической литературе классиков, не может поддерживать призывы к геноциду.

Рубина заявляла, что Израиль имеет право «растворить в соляной кислоте» жителей сектора Газа, а саму территорию превратить в парковку. С 2014 года она поддерживает Украину и не признаёт Крым российской территорией. Рубина — лауреат 15 престижных литературных премий и автор более 100 романов, рассказов и новелл. Книги переведены примерно на 40 языков мира.

Ранее журналистка и писательница Юлия Латынина* попала в базу «Миротворца» за дискредитацию Киева. По мнению украинских властей, под видом оппозиционной деятельности она занималась распространением российской пропаганды.