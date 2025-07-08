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8 июля, 12:00

На писательницу Людмилу Улицкую* составили протокол по статье об иноагентах

Обложка © Zuma\TASS

Обложка © Zuma\TASS

В отношении известной писательницы Людмилы Улицкой* составлен административный протокол за несоблюдение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщил «Постньюс» со ссылкой на данные Савеловского районного суда Москвы, куда поступило дело.

Поводом стала непредоставленная информация, которую Улицкая* обязана была направить в соответствии с законодательством. Согласно ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, ей может грозить штраф до 50 тысяч рублей. В случае повторного нарушения до конца года уже возможно возбуждение уголовного дела по ст. 330.1 УК РФ.

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Это не первое подобное дело в отношении Улицкой*. В 2024 году суд признал её виновной по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ — тогда речь шла о ведении иноагентской деятельности без регистрации в соответствующем реестре. Поводом стали публикации в соцсетях, в которых, по мнению суда, писательница формировала «определённое отношение» к действиям российских властей. Тогда она была оштрафована на 30 тысяч рублей и получила статус иностранного агента. В том же году Улицкая* публично заявила, что переводит деньги на помощь Украине. После этого ряд общественных организаций призвал включить её в список террористов и экстремистов.

* Признана иностранным агентом на территории Российской Федерации

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Марина Фещенко
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