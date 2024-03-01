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1 марта, 18:10

Минюст РФ внёс в реестр иноагентов Людмилу Улицкую* и Илью Хржановского*

Илья Хржановский* и Людмила Улицкая*. Обложка © ТАСС / Zuma / dpa / Britta Pedersen

Илья Хржановский* и Людмила Улицкая*. Обложка © ТАСС / Zuma / dpa / Britta Pedersen

Писательницу Людмилу Улицкую* и режиссёра Илью Хржановского* включили в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает Минюст Российской Федерации.

"Улицкая* участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, выступала против специальной военной операции на Украине", — отмечается на сайте ведомства.

При этом про Хржановского* говорится, что он "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике", а также выступал против спецоперации.

В список иностранных агентов попал и бывший депутат Пермской городской думы Сергей Медведев*, который также, по данным Минюста, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа нашей страны и Российской армии. Кроме того, в перечень включены незарегистрированное общественное объединение "Центр защиты прав человека "Мемориал"** и благотворительный фонд "Нужна помощь"**.

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А недавно Минюст внёс в список иностранных агентов бизнесмена Олега Тинькова* и актёра Никиту Кукушкина*. Компанию им составили активист Аслан Арцуев* и философ Юлия Синеокая*, а также журналист и литературный критик Анна Наринская*.

* Включены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

** Организация, выполняющая функции иноагента в России.

Николь Вербер
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