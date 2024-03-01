Минюст РФ внёс в реестр иноагентов Людмилу Улицкую* и Илью Хржановского*

Писательницу Людмилу Улицкую* и режиссёра Илью Хржановского* включили в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает Минюст Российской Федерации.

"Улицкая* участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, выступала против специальной военной операции на Украине", — отмечается на сайте ведомства.

При этом про Хржановского* говорится, что он "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике", а также выступал против спецоперации.

В список иностранных агентов попал и бывший депутат Пермской городской думы Сергей Медведев*, который также, по данным Минюста, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа нашей страны и Российской армии. Кроме того, в перечень включены незарегистрированное общественное объединение "Центр защиты прав человека "Мемориал"** и благотворительный фонд "Нужна помощь"**.

А недавно Минюст внёс в список иностранных агентов бизнесмена Олега Тинькова* и актёра Никиту Кукушкина*. Компанию им составили активист Аслан Арцуев* и философ Юлия Синеокая*, а также журналист и литературный критик Анна Наринская*.