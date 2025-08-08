Правительство Израиля одобрило решение Нетаньяху об оккупации сектора Газа

Военно-политический кабинет Израиля утвердил решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху об оккупации города Газа, сообщил журналист Axios Барак Равид в социальной сети X. По его словам, израильский чиновник подтвердил эту информацию.

В заявлении, сделанном в четверг, Нетаньяху выразил намерение установить контроль над всей территорией сектора Газа для обеспечения периметра безопасности. Премьер-министр подчеркнул, что Израиль не планирует удерживать постоянный контроль над сектором, а планирует в дальнейшем передать его под управление нового гражданского правительства.

Согласно данным, Армия обороны Израиля будет готовиться к операции в Газе, при этом оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий.