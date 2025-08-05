Нетаньяху попытался избавиться от генпрокурора, ведущего против него расследование

В Израиле правительство одобрило увольнение генерального прокурора Гали Бахарав-Миары. Именно она проводит расследование в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его ближайшего окружения по делам о коррупции. Об этом сообщает Axios.

«Правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху единогласно проголосовало в понедельник за увольнение генерального прокурора Гали Бахарав-Миары, которая в настоящее время преследует его по обвинению в коррупции», — говорится в тексте статьи.

Впервые в истории Израиля правительство проголосовало за отстранение генерального прокурора. Это решение, по мнению критиков, было предпринято премьер-министром с целью обезопасить себя и своих соратников от судебного преследования.