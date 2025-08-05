Нетаньяху попытался избавиться от генпрокурора, ведущего против него расследование
Axios: Правительство Израиля утвердило увольнение генпрокурора Бахарав-Миары
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В Израиле правительство одобрило увольнение генерального прокурора Гали Бахарав-Миары. Именно она проводит расследование в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его ближайшего окружения по делам о коррупции. Об этом сообщает Axios.
«Правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху единогласно проголосовало в понедельник за увольнение генерального прокурора Гали Бахарав-Миары, которая в настоящее время преследует его по обвинению в коррупции», — говорится в тексте статьи.
Впервые в истории Израиля правительство проголосовало за отстранение генерального прокурора. Это решение, по мнению критиков, было предпринято премьер-министром с целью обезопасить себя и своих соратников от судебного преследования.
Однако как сообщается, Верховный суд Израиля незамедлительно заблокировал это решение, и генеральный прокурор сохранит свою должность. Журналисты считают, что голосование было попыткой оказать давление, замедлив расследование, и вынудить её уйти в отставку.
Ранее американский лидер призвал немедленно прекратить судебный процесс против Нетаньяху или вынести ему помилование, выразив уверенность в том, что израильский премьер много сделал для своей страны. Он заявил, что Соединённые Штаты Америки спасут «Биби» Нетаньяху. Также в конце июля стало известно о переносе слушания по делу на конец сентября из-за проблем со здоровьем Нетаньяху.