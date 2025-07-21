Слушания по делу Нетаньяху перенесли на сентябрь из-за его болезни

Окружной суд Иерусалима в очередной раз отложил дачу показаний премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по его коррупционным делам, перенеся слушания на сентябрь. Причиной стал недуг главы правительства, сообщила газета The Times of Israel.

Изначально слушания были запланированы на 21 и 22 июля. Однако 20 июля канцелярия Нетаньяху проинформировала о плохом самочувствии премьера, вызванном пищевым отравлением, в связи с чем ему был предписан трёхдневный домашний режим. Адвокат главы правительства Амит Хадад незамедлительно ходатайствовал о переносе.

Как отмечает The Times of Israel, Генеральная прокуратура пошла навстречу, предложив провести слушания 23 и 24 июля. Тем не менее, из-за совпадения с графиком других судебных заседаний, суд принял решение отменить дачу показаний премьера на следующей неделе. В связи с предстоящими летними каникулами в израильских судах, которые начинаются в конце июля, слушания по делу Нетаньяху теперь перенесены на сентябрь.

21 ноября 2019 года генеральный прокурор Израиля объявил о предъявлении Нетаньяху обвинений по трём делам – во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. Премьер-министр неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения. Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января 2020 года. Нетаньяху начал давать показания в суде в декабре 2020 года.