Ещё неделя: Нетаньяху получил отсрочку от дачи показаний в суде
Kan: Суд в Иерусалиме предоставил Нетаньяху отсрочку от дачи показаний на неделю
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Биньямин Нетаньяху, занимающий пост премьер-министра Израиля, получил разрешение на недельную отсрочку от участия в судебных заседаниях для дачи свидетельских показаний по своим делам. Соответствующее решение было принято Иерусалимским судом. Об этом информирует гостелерадиокомпания Kan.
«Судьи Иерусалимского окружного суда сегодня удовлетворили просьбу Нетаньяху об отмене слушаний на этой неделе», — сказано в заявлении.
Согласно информации издания, суд принял решение отсрочить слушания после того, как премьер-министр и руководители израильских спецслужб провели конфиденциальное заседание. На нём был представлен стратегический обзор разведывательной информации.
Ранее сообщалось, что Израиль начал разработку плана военной операции против Ирана уже в 2010 году. В последующие годы израильская разведка, через свою обширную агентурную сеть на иранской территории, вела кропотливый сбор данных о развитии ядерной программы. Этот процесс позволил не только установить точное местоположение трёх объектов в Тегеране и Исфахане, где осуществлялось производство центрифуг для обогащения урана, но и получить беспрецедентные детали об объекте в Натанзе, включая информацию о его подземных сооружениях.