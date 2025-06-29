Ещё неделя: Нетаньяху получил отсрочку от дачи показаний в суде

Биньямин Нетаньяху, занимающий пост премьер-министра Израиля, получил разрешение на недельную отсрочку от участия в судебных заседаниях для дачи свидетельских показаний по своим делам. Соответствующее решение было принято Иерусалимским судом. Об этом информирует гостелерадиокомпания Kan .

Ранее сообщалось, что Израиль начал разработку плана военной операции против Ирана уже в 2010 году. В последующие годы израильская разведка, через свою обширную агентурную сеть на иранской территории, вела кропотливый сбор данных о развитии ядерной программы. Этот процесс позволил не только установить точное местоположение трёх объектов в Тегеране и Исфахане, где осуществлялось производство центрифуг для обогащения урана, но и получить беспрецедентные детали об объекте в Натанзе, включая информацию о его подземных сооружениях.