На Западе узнали, что Израиль начал подготовку к операции против Ирана ещё 15 лет назад
The Times: Израиль начал подготовку к операции против Ирана в 2010 году
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Израиль начал подготовку к военной операции против Ирана ещё в 2010 году. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на документы израильских разведслужб.
На протяжении нескольких лет агенты израильских спецслужб через свою агентуру в Иране отслеживали развитие иранской ядерной программы. Им удалось установить точное местонахождение производства центрифуг для обогащения урана на трех объектах в Тегеране и Исфахане, а также получить детальные сведения об объекте в Натанзе, включая подземные сооружения, инфраструктуру энергоснабжения, трансформаторную станцию, вентиляционные и охлаждающие каналы. Согласно данным израильских спецслужб, к концу 2024 года Иран «перешёл от стадии исследований» к разработке ядерного оружия.
Издание также указывает, что Иран намеревался увеличить до 1 тыс. единиц в год производство дальнобойных ракет класса «земля-земля» и довести общие запасы такого вооружения до 8 тыс. единиц. По мнению экспертов газеты, на начало конфликта у Ирана было до 2,5 тыс. баллистических ракет. The Times подчёркивает, что израильские агенты побывали на всех объектах, связанных с иранской ракетной программой, которые впоследствии подверглись ударам Израиля.
Напомним, 13 июня Израиль атаковал Иран, обвинив его в тайной ядерной программе, после чего Тегеран начал жёсткий ответ. 22 июня ВВС США атаковали иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого в Белом доме заявили, что война между Ираном и Израилем закончена, а стороны якобы сумели договориться о прекращении огня. Вашингтон объявил о достижении «перемирия» и полном уничтожении ядерной программы Ирана.