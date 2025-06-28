На Западе узнали, что Израиль начал подготовку к операции против Ирана ещё 15 лет назад

Израиль начал подготовку к военной операции против Ирана ещё в 2010 году. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на документы израильских разведслужб.

На протяжении нескольких лет агенты израильских спецслужб через свою агентуру в Иране отслеживали развитие иранской ядерной программы. Им удалось установить точное местонахождение производства центрифуг для обогащения урана на трех объектах в Тегеране и Исфахане, а также получить детальные сведения об объекте в Натанзе, включая подземные сооружения, инфраструктуру энергоснабжения, трансформаторную станцию, вентиляционные и охлаждающие каналы. Согласно данным израильских спецслужб, к концу 2024 года Иран «перешёл от стадии исследований» к разработке ядерного оружия.